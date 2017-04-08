Son dakika: ABD ve Rusya arasında kritik Suriye görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD DIşişleri Bakanı Rex Tllerson'un, ABD'nin Suriye'nin Şayrat Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırısını telefonda görüştüğünü açıkladı.

?Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook'taki resmi sayfasında yayınlanan açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:

"ABD silahlı kuvvetlerinin geçen gece Suriye ordusuna düzenlediği saldırının ardından Suriye'deki durum ele alındı. Lavrov, yönetimi terörizmle mücadele eden bir ülkeye saldırının sadece teröristlere fayda sağladığını, bölgesel ve küresel güvenlik için ek tehditler oluşturduğunu ifade etti.

'SURİYE'DEKİ KİMYASAL SALDIRI OLAYI İLE İLGİLİ TİTİZ BİR SORUŞTURMA GEREKİYOR'

Lavrov ayrıca 4 Nisan'da İdlib'de Suriye ordusu tarafından kimyasal silahların kullanıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti ve olayla ilgili gerçeklerin titiz, tarafsız ve profesyonel bir şekilde soruşturulması gerektiğine dikkat çekti. İki bakan, Suriye çözüm süreci ile ilgili gelişmeleri yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşmede ele almayı kararlaştırdı."