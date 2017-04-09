ü : ABD 'yu desteklemeli

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 9.4.2017 21:38 Güncelleme Tarihi: 9.4.2017 22:09
ABD senatörü John Mc Cain: ABD ÖSO'yu desteklemeli

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin Başkanı , Başkan Donald Trump’ın yeni bir stratejisiyle, Özgür Suriye ordusunu yeniden canlandırılarak desteklenmesi ve uçuşa yasak güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini söyledi.

'li , CNN International'a yaptığı konuşmada, Rusların Halep'te hastaneyi bilerek bombaladıklarını, vuracakları yere önce dron gönderip kesin yer tespit yapıp sonra bombaladıklarını söyledi.

Mc Cain, "Ben Özgür ordusunun kalan kısmını eğitmeyi silahlandırmayı tamamlamamız gerektiğine inanıyorum. Mülteciler için de varil bombalarının atılmadığı güvenli bölge oluşturulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Mc Cain, ABD'nin Suriye'ye müdahale etmemesi durumunda da yüz binlerce insanın varil bombaları ile ölmeye devam edeceğini ileri sürdü.

Beşar Esad'ın Amerikan orduları tarafından devrilmeyeceğini, Esed'in, eğitilen ve teçhiz edilen güvenli bölgedeki Özgür Suriye ordusu tarafından devrileceğini söyleyen Mc Cain, "Esed Suriyeliler tarafından değil, Rusya ve İran tarafından iktidarda kalmaya devam ediyor. Bir hava alanının vurulması yetersiz. Şimdi tepkilere bakalım. Suriye'nin askeri hava üssünün bombalanması doğru bir şeydi fakat yapılacak ilk işti" dedi.

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ABD senatörü John Mc Cain: ABD ÖSO'yu desteklemeli
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