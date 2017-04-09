ABD senatörü John Mc Cain: ABD ÖSO'yu desteklemeli

ABD'li senatör John Mc Cain, CNN International'a yaptığı konuşmada, Rusların Halep'te hastaneyi bilerek bombaladıklarını, vuracakları yere önce dron gönderip kesin yer tespit yapıp sonra bombaladıklarını söyledi.

Mc Cain, "Ben Özgür Suriye ordusunun kalan kısmını eğitmeyi silahlandırmayı tamamlamamız gerektiğine inanıyorum. Mülteciler için de varil bombalarının atılmadığı güvenli bölge oluşturulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.



Mc Cain, ABD'nin Suriye'ye müdahale etmemesi durumunda da yüz binlerce insanın varil bombaları ile ölmeye devam edeceğini ileri sürdü.

Beşar Esad'ın Amerikan orduları tarafından devrilmeyeceğini, Esed'in, eğitilen ve teçhiz edilen güvenli bölgedeki Özgür Suriye ordusu tarafından devrileceğini söyleyen Mc Cain, "Esed Suriyeliler tarafından değil, Rusya ve İran tarafından iktidarda kalmaya devam ediyor. Bir hava alanının vurulması yetersiz. Şimdi tepkilere bakalım. Suriye'nin askeri hava üssünün bombalanması doğru bir şeydi fakat yapılacak ilk işti" dedi.