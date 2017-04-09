Avrupa soruyor: Trump kâhin mi?

İsveç'in başkenti Stockholm'de önceki gün çalıntı bir kamyonla düzenlenen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İsveç'teki göç sorunu hakkında Twitter'da paylaştığı ileti tekrar gündem oldu. Trump Twitter'de Florida'daki miting konuşması sırasında İsveç'te henüz gerçekleşmeyen bir isyan hakkında konuşmuş, iletiden iki gün sonra ise başkent Stockholm'deki bir banliyöde isyan çıkmıştı. Trump isyanı önceden tahmin ettigˆi iddialarını reddedip bir belgeseli kastettiğini söylemişti. Ancak Stocholm'deki terör saldırısının ardından, Trump'ın "İsveç'te göç sorununun medya tarafından gösterildiğinin aksineyolunda gitmediğine" dair yaptığı öngörüsü Avrupa basınında 'Trump yoksa bir kahin mi?' yorumlarına neden oldu. Daha önce Trump'ın kendisine yanlış bilgi verilmesi sonucu yaptığı düşünülen yorumlar son saldırının ardından İsveç'in göç sorunu kapsamında ciddi bir şekilde değerlendiriliyor. Trump'ın destekçileri, sosyal medyada bu yorumların haklılığına dair onlarca ileti paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Trump karşıtlarının Trump'ı fazla hafife aldığı yorumunu yaptı. Saldırının düzenlendiği caddede dün kurbanlar için anma törenleri yapılırken Başbakan Stefan Löfven, "Terörizm İsveç'te hedefe asla ulaşamayacak" dedi.



ÖZBEKİSTANLI ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özbekistan uyruklu 39 yaşındaki bir zanlı, terör eylemini düzenlediği gerekçesiyle göz altına alındı. İsveç polisi, saldırıda kullanılan kamyonda "orada olmaması gereken bir düzenek bulunduğunu" da açıkladı.