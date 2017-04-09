Binali Yıldırım’dan ABD’ye 4 mesaj

ABD'nin Akdeniz'deki savaş gemilerinden, 59 Tomahawk füzesiyle Esad rejimi
ne ait Şayrat Hava Üssü'nü vurmasının hemen ardından ardından Başbakan Binali Yıldırım
, ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence
ile telefonda görüştü. Şayrat Üssü'ne yönelik operasyonu "insanlık vicdanına ve dünya kamuoyunun hislerine tercüman oldu" ifadesiyle değerlendiren Yıldırım, Türkiye'ye yeni göç dalgası olabileceğini hatırlatarak, güveni bölge kurulması seçeneğini dile getirdi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinin üssün vurulduğu cuma akşamı gerçekleşmesi dikkat çekti.
GÜVENLİ BÖLGENİN YERİ...
Görüşmede Yıldırım, dört noktanın altını çizdi. İlk olarak ABD yönetimine "Suriye
meselesine daha fazla ağırlık verin" uyarısında bulunan Yıldırım, ikinci olarak Türkiye'nin bu konuda her türlü desteği vermeye hazırlıklı olduğunu söyledi. Başbakanın altını çizdiği üçüncü nokta Suriye'deki operasyonların daha fazla göç hareketlerine neden olacağı konusu oldu. Yıldırım, Pence'e son olarak çatışmalardan kaçan Suriyeliler için ülkenin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisini hatırlattı.
"İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEĞİZ"
ABD Başkan Yardımcısı Pence de, Türkiye'nin ABD'ye verdiği destek için teşekkür etti. Türkiye ile diyalog ve iş birliğine önem verdiklerini ifade eden Pence, Suriye'deki sınamalar karşısında iş birliğinin gelecek dönem daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini söyledi. Pence, güvenli bölge talebine karşılık da, Suriye'deki insani krizi göz önünde bulunduracaklarını söyledi. Pence ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD Başkanı Donald Trump'ın ve kendisinin selam ve iyi dileklerinin iletilmesini rica etti.
"KİMYASAL TESİS" HUBUBAT DEPOSU ÇIKTI
Esad rejiminin kimyasal silah saldırısı düzenleyerek, 100'den fazla sivilin ölümüne sebep olduğu Han Şeyhun bölgesi havadan görüntülendi. Rejimin "muhaliflere ait kim- yasal silah deposu" dediği binanın hubu- bat deposu olduğu anlaşıldı. Hayalet kenti andıran bölgedeki siviller, silahlı muhaliflerin yakınlarda olmadığını söyledi.
"OPERASYON KESİN BİÇİMDE ESAD'A YÖNELİKTİ"
Ülkesinin
Şam rejimine yönelik füze saldırısıyla ilgili değerlendirme yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Atılan adım kesinlikle Esad rejimine yönelikti. Dün gece çok net bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Esad rejiminin kimyasal silah kullanımının farkında olduğunu kaydeden Spicer, Trump ve kurmaylarının salı günkü kimyasal saldırının ardından 4 toplantı yaptığı- nı ve perşembe günü Trump'ın füze saldırısına onay verdiğini aktardı. Suriye'de bir rejim değişikliği arayışında olup olmadıkları sorusuna net cevap vermeyen Spicer, "Öncelikle Başkan Trump, Esad rejiminin en azından kimyasal silah kullanmayacağı şeklindeki anlaşmasına uyması gerektiğini düşünüyor. Dünya genelinde bu, minimum standart olmalı." yorumunu yaptı