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Mısır'da bir patlama daha!
Mısır
'da bir
patlama
daha!
Giriş Tarihi: 9.4.2017
12:19
Güncelleme Tarihi: 9.4.2017
12:47
Mısır
'da kilisede meydana gelen
patlama
nın ardından bir patlamanın da polis merkezi yakınlarında yaşandığı bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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