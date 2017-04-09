'da bir daha!

Giriş Tarihi: 9.4.2017 12:19 Güncelleme Tarihi: 9.4.2017 12:47
Mısır'da bir patlama daha!

'da kilisede meydana gelen nın ardından bir patlamanın da polis merkezi yakınlarında yaşandığı bildirildi.

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Mısır'da bir patlama daha!
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