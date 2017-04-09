Rusya ve İran'dan ortak açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında geçen telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırgan hareketlerinin hoşgörülebilir olmadığı vurgulandı.

Rusya ve İran, Suriye hava üssündeki saldırılarıyla ilgili ABD'yi uyararak, "Kırmızı çizgiyi geçen herkese cevap vereceğiz" açıklamasında bulundu.

İran, Rusya, Hizbullah ve Esad yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de Esad yönetimine ait askeri hava üssünü vurmasına ilişkin açıklama yaptı.

Reuters'ın haberine göre, Rusya, İran ve müttefik gruplarından yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Suriye'ye saldırısının "kırmızı çizgileri" geçtiği belirtilerek, "Bundan sonra her türlü saldırıya karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Suriye'deki ABD saldırganlığı, halkın ve devletin egemenliğine karşı yapılmış bir saldırının da ötesine geçti" denildi.

Ortak açıklamada, "Suriye dünya adına altı yıldır uluslararası terörizme karşı mücadele etmektedir" diye belirtilirken, "terörün ve saldırganlığın destekçisinin kendisini 'insanlığın savunucusu' olarak göstermeye hakkı yoktur" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ABD'nin "kırmızı çizgileri ihlal etmesine ve saldırılarına güçlü cevap verileceği" de vurgulandı.

Rusya ve İran'ın "tek kutuplu bir sistem dayatılmasına" ve ABD'nin hakimiyetine izin vermeyeceği söylenen açıklamada, "biz Suriye'nin müttefikleri, Suriye Arap Ordusu'na ve kardeş Suriye halkına çeşitli şekillerde desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.