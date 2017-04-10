ABD'li havayolu şirketinde skandal: Yolcuyu döverek indirdiler!

ABD merkezli havayolu şirketi United Airways, Şikago kentinden Louisville'e giden uçağında fazladan rezervasyon yaptı. Kendi çalışanlarının uçağa binmesini isteyen şirket, rastgele 4 yolcudan inmelerini istedi. Tek oturan ve doktor olduğunu söyleyen bir adam, inmeyi reddedince, polis nezaretinde şirketin güvenlik görevlileri tarafından darp edilip zorla indirildi.

United 3411 uçuş sayılı uçaktaki yolcular olayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Yolculardan Jayse D. Anspach, havayolu şirketinin fazladan rezervasyon aldığını (overbook) ve kendi çalışanlarını Lousville şehrine götürmek için uçaktaki 4 yolcudan gönüllü olup inmelerini istediğini anlattı. Yolcuların iddiasına göre şirket yetkilileri, bu 4 kişiye 800 bin dolar tazminat ödeneceğini söyledi. Ancak kimse gönüllü olmadı.

Bunun üzerine rastgele 4 kişi seçildi ve inmeleri istendi. Şirketin güvenlik görevlileri, polis takviyesiyle tek başına oturan bir adamı zorla indirmeye çalıştı.

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"Güvenlik, adamı ellerinden sürükleyerek uçaktan indirdi"

Doktor olduğunu ve Lousville'de kendisini bekleyen hastaları olduğunu söyleyen Asya kökenli adam, çığlıklar eşliğinde darp edildi. Zorla yerinden kaldırılan adam suratını koltuğun kolçağına çarparak bilincini kaybetti. Güvenlik, adamı ellerinden sürükleyerek uçaktan indirdi.

"Şirket özür diledi"

Şirket yetkilileri henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Şirketin resmi Twitter hesabından kısa bir bilgi notu düşüldü:

"Fazla rezervasyon hadisesi için özür dileriz. Uçaktan çıkarılan müşteri hakkında detaylı bilgiyi yetkililerden alabilirsiniz."