Esad ile siyasi çözüm olmaz

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Esad iktidardayken siyasi çözümün gerçekleşme olasılığı yok. Esad'ın eylemlerine, mevcut duruma bakarsanız Esad ile barışçıl ve istikrarlı bir hükümet görmek zor" dedi. CNN televizyonuna verdiği röportajda ABD'nin Suriye politikasını ve önceliklerini değerlendiren Nikki Haley, "Suriye'de rejim değişikliği ABD'nin şimdi resmi politikası mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Birden fazla önceliğimiz var. Tek önceliğimiz Esad'ın gitmesi değil, DEAŞ'ı yenmeye çalışıyoruz. İkincisi, Esad oradayken barışçıl bir Suriye göremiyoruz. Üçüncüsü, İran'ın Suriye'deki nüfuzunu kırmak ve nihayetinde siyasi çözüme ulaşmak. Rejim değişikliğinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz."



ESAD YARGILANMALI

Haley, ABC kanalına verdiği demeçteyse ABD'nin önceliğinin Esad'ın adalet için uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini vurgulayarak, "İran ve Rusya'ya Suriye'deki duruşlarıyla ilgili baskı yapmalıyız" diye konuştu. ABD kongre liderlerine yolladığı mektupla Suriye'nin Şayrat hava üssüne düzenlenen hava saldırısını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, gerekli olması halinde ilave askeri eylemler gerçekleştirmeye hazır olduklarını bildirdi.



İNGİLTERE-RUSYA ARASINDA SURİYE KRİZİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın bugün Moskova'ya yapacağı resmi ziyareti Suriye'deki son gelişmeler nedeniyle iptal ettiğini açıklamasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı Johnson'un Rusya ziyaretini iptal etme gerekçesine "abes" yorumunda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, Johnson'ın kararının Suriye'de olanları anlamadığını gösterdiğini belirterek, "Johnson'ın Moskova ziyaretinin iptal edilmesi, sorunlar konusunda kendi fikri olmayan, uluslararası meseleler üzerinde etkisi olmayan ve stratejik partnerlerinin gölgesinde kalan İngilizler ile konuşmanın değeri olmadığı yönündeki şüpheleri bir kez daha doğruluyor" dedi.



ALMANYA VE İRAN: İDLİB SORUŞTURULSUN

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Suriye rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırıyı gerçekleştirmesinin "akla yakın" olduğunu belirterek, derhal bir soruşturmanın yapılmasını istedi. İran Meclis Başkanı Ali Larijani de İdlib'deki kimyasal saldırı için oluşturulacak bir keşif heyetiyle sorumluların tespit edilmesi gerektiğini ifade etti. İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ise Sunday Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, Suriye'deki kimyasal saldırının sorumlusunun Esad rejiminin destekçisi konumundaki Rusya olduğunu söyledi.