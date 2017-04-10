İsveç’in ardından Norveç’te terör paniği

İsveç'in başkenti Stockholm'de cuma günü 4 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, komşu İskandinavya ülkesi Norveç'in başkenti Oslo'da da cumartesi gecesi bir metro istasyonunun yakınındaki cadde bulunan patlayıcı madde etkisiz hale getirildi. Diğer yandan onbinlerce İsveçli, Stockholm'de gerçekleştirilen kamyonlu terör saldırısını Segel Torg Meydanı'nda toplanarak protesto etti. Dört kişinin öldüğü saldırının ardından yakalanarak tutuklanan 39 yaşındaki Özbekistan vatandaşı terör zanlısının Facebook sayfasındaysa DEAŞ'ın propaganda paylaşımları bulundu.