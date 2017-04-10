Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 'Kontrollü kaçışı' A Haber'de

Giriş Tarihi: 10.4.2017 11:17 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 11:31
Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 'Kontrollü kaçışı' A Haber'de

"Tankların önüne ilk ben çıkarım" dedikten sonra 15 Temmuz gecesi havalimanından kaçan Kılıçdaroğlu'nun dakika dakika ne yaptığını anlatan görüntülerin yayınlandığı Sabah Gazetesi haberi gündeme bomba gibi düştü. Görüntüleri ele geçiren Sabah Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Özel istihbarat şefi Nazif Karaman o anları A Haber'de anlattı.

Katıldığı radyo programında "darbe olursa tankların önüne ilk ben çıkarım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kaçış görüntülerine SABAH ulaştı. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyerek büyük tepki çeken Kılıçdaroğlu'nun, darbe saatlerinde havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te beklediği, tanklar ayrıldıktan sonra da çıkış yaptığı görüntülerle ortaya çıktı.

İLK KEZ A HABER'DE ANLATTILAR

Görüntüleri ele geçiren Sabah Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Özel istihbarat şefi Nazif Karaman gündeme bomba gibi düşen o anları A Haber'de anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 'Kontrollü kaçışı' A Haber'de

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Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 'Kontrollü kaçışı' A Haber'de
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