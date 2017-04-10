Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 10 Nisan 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen On Numara oyununun 766'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 30, 32, 40, 41, 49, 50, 55, 58, 66, 70, 71, 73 ve 77 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 10 bilen 4 kişi, 74 bin 91'er lira ikramiye kazandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları hakkında tüm dateylar!

On Numara çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 74 bin 91 lira 5'şer kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 82 kişi 2 bin 410 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 562 kişi 126 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 741 kişi 23 lira 95'er kuruş, 6 bilen 97 bin 352 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 169 bin 123 kişi ise 3'er lira ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Erzurum'un Yakutiye, Antalya'nın Korkuteli, İstanbul'un Üsküdar, Sivas'ın Merkez ilçelerinden yatırıldı.

Toplam 1 milyon 975 bin 739 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 787 bin 836 lira 97 kuruş KDV, 439 bin 53 lira 30 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.