'Peçeteye çizilen haritayla' 'yı 'Osmanlı sınırlarına döndürme planı'

Giriş Tarihi: 10.4.2017 14:08 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 14:55
'Peçeteye çizilen haritayla' Libya'yı 'Osmanlı sınırlarına döndürme planı'

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre üst düzey bir 'li yetkili, peçeteye çizdiği haritayla 'yı Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki üç ayrı bölgenin sınırları üzerinden bölmeyi önerdi.

Stephane Kirchgaessner ve Julian Borger imzalı haberde Donald Trump'ın yardımcılarından , Avrupalı bir diplomatla buluşmasında bir peçeteye çizdiği harita ile ülkeyi üçe bölmeyi teklif etti.

3 AYRI DEVLET KURULMASINI ÖNGÖRDÜ

Plana göre Trablus ve Tobruk denize kıyısı olan Trablusgarp ve Sirenayka adlı iki ayrı ülke olurken Çad sınırına yakın Fizan bölgesinde de ayrı bir devlet kurulması öngörülüyor.

ABD Libya'yı 3'e mi bölecek?




LİBYA TEMSİLCİSİ OLMAK İÇİN ÇABALIYOR

Gorka'nın, 'nin özel temsilcisi olmak için çabaladığı biliniyor.

Libya'da 2011 yılındaki ABD destekli müdahalenin ardından 'nin devrilmesiyle artan çatışmalar hâlâ sürüyor. (BBC Türkçe)

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'Peçeteye çizilen haritayla' Libya'yı 'Osmanlı sınırlarına döndürme planı'
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