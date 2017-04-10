'Peçeteye çizilen haritayla' Libya'yı 'Osmanlı sınırlarına döndürme planı'

Stephane Kirchgaessner ve Julian Borger imzalı haberde Donald Trump'ın yardımcılarından Sebastian Gorka, Avrupalı bir diplomatla buluşmasında bir peçeteye çizdiği harita ile ülkeyi üçe bölmeyi teklif etti.

3 AYRI DEVLET KURULMASINI ÖNGÖRDÜ



Plana göre Trablus ve Tobruk denize kıyısı olan Trablusgarp ve Sirenayka adlı iki ayrı ülke olurken Çad sınırına yakın Fizan bölgesinde de ayrı bir devlet kurulması öngörülüyor.

ABD Libya'yı 3'e mi bölecek?







LİBYA TEMSİLCİSİ OLMAK İÇİN ÇABALIYOR



Gorka'nın, ABD'nin Libya özel temsilcisi olmak için çabaladığı biliniyor.

Libya'da 2011 yılındaki ABD destekli müdahalenin ardından Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle artan çatışmalar hâlâ sürüyor. (BBC Türkçe)