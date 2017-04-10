Stockholm teröristi: mensubuyum

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 10.4.2017 11:17 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 11:19
Stockholm teröristi: DEAŞ mensubuyum

Stockholm’de Cuma günü gerçekleştirdiği kamyonlu terör saldırısı ile dört kişinin ölümüne neden olan 39 yaşındaki Özbekistanlı terör zanlısının polis sorgusundaki ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. Teröristin terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.

Özbekistanlı terörist, ifadesinde terör örgütü mensubu olduğunu söyleyerek, saldırı emrini DEAŞ'ın Suriye kolundan aldığını, eyleminin amacının ''Suriye'deki bombalamaları protesto etmek'' olduğunu belirtti.

KAMYONDA PATLAYICI MADDE BULUNDU

Ayrıca aynı gazetenin haberine göre saldırının gerçekleştirildiği kamyonda 'yanıcı madde' yada 'birleştirilerek tehlikeli bir madde haline getirilebilecek madde' bulunduğu da polis kaynaklarına dayandırılarak duyuruldu.

Haberde bu maddelerin 'gaz tüpleri, kimyasal madde, çivi ve vidalar' olduğu belirtildi.

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Stockholm teröristi: DEAŞ mensubuyum
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