Stockholm teröristi: DEAŞ mensubuyum

Özbekistanlı terörist, ifadesinde terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu söyleyerek, saldırı emrini DEAŞ'ın Suriye kolundan aldığını, eyleminin amacının ''Suriye'deki bombalamaları protesto etmek'' olduğunu belirtti.

KAMYONDA PATLAYICI MADDE BULUNDU



Ayrıca aynı gazetenin haberine göre saldırının gerçekleştirildiği kamyonda 'yanıcı madde' yada 'birleştirilerek tehlikeli bir madde haline getirilebilecek madde' bulunduğu da polis kaynaklarına dayandırılarak duyuruldu.

Haberde bu maddelerin 'gaz tüpleri, kimyasal madde, çivi ve vidalar' olduğu belirtildi.





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