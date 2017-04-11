'den rejimine uyarısı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 10.4.2017 22:37 Güncelleme Tarihi: 11.4.2017 02:01
ABD'den Suriye rejimine kimyasal silah uyarısı!

, "Şayrat saldırısında nin hava kuvvetlerinin operasyonel uçaklarının yüzde 20’sini imha ettik. hükümetinin bir daha kullanması akılsızca olur." dedi.

, ABD'nin rejiminin kullanmasına sessiz kalmayacağını vurgulayarak, "Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur." dedi.

Mattis, Şayrat Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

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ABD Savunma Bakanı, açıklamasında, "Başkan (Donald Trump), gelecekte ları caydırmak ve , uluslararası hukuka aykırı ve imha edildiği duyurulan kimyasal silahlarla masum insanları öldürürken ABD'nin sessiz kalmayacağını göstermek için bu adımı atma talimatı verdi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 6 Nisan'da Beşşar ne ait Şayrat Hava Üssü'nü Tomahawk füzeleriyle vurmasının, rejimin İdlib'in Han Şeyhun'da kimyasal silah kullanmasına karşı ölçülü bir adım olduğuna dikkati çeken Mattis, şunları kaydetti:

"Savunma Bakanlığının değerlendirmesine göre, saldırı sonucunda yakıt, cephane, hava savunma alanları ve Suriye'nin operasyonel uçaklarının yüzde 20'si imha edildi veya hasar aldı. Suriye hükümeti, Şayrat Hava Üssü'nü ikmal ve silahlandırma kabiliyetini kaybetti, bu noktada pistlerin kullanılıyor olabilmesi, askeri olarak büyük bir önem arz etmiyor."

Açıklamasının devamında Mattis, "Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur." uyarısında bulundu.

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ABD'den Suriye rejimine kimyasal silah uyarısı!
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