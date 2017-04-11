'da başörtülü genç darp edildi!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.4.2017 00:05 Güncelleme Tarihi: 11.4.2017 02:00
Almanya'da başörtülü genç darp edildi!

'nın başkenti 'de, 17 yaşındaki başörtülü bir kızın, kimliği belirsiz kişilerce darp edildiği bildirildi.

polisinden yapılan açıklamada, polis memurlarının yabancı düşmanlığı saldırısı şüphesiyle bugün bir hastaneye çağrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, genç kızın hastanedeki ifadesinde, Tempelhofer Damm Caddesi üzerinde başörtüsünden dolayı biri kadın 3 kişi tarafından önce sözlü saldırıya uğradığını, ardından darp edildiğini anlattığı belirtildi.

Vücudunda sıyrıklar oluşan ve kolundan yaralanan kızın hastanede ayakta tedavi edildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın Eyalet Kriminal Dairesine bağlı devlet güvenlik birimi tarafından yapıldığı kaydedildi.

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Almanya'da başörtülü genç darp edildi!
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