‘Esad ve DEAŞ ortadan eşzamanlı kaldırılmalı’

Suriye'de Şam rejiminin 4 Nisan'da İdlib'de kimyasal saldırı gerçekleştirmesi üzerine ABD'nin düzenlediği füze operasyonunun ardından Beşar Esad'ın koltuğunda kalamayacağına kesin gözüyle bakılıyor. İdlib'deki saldırı öncesinde Esad'a sıcak bakan ABD'den artık ardı ardına Esad'ın geleceğinin olmadığına yönelik mesajlar geliyor. Önceki gün ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, "Esad'lı bir siyasi çözümün Suriye'de barışçıl ve istikrarlı bir hükümet olasılığını ortadan kaldırdığını ve Esad'ın adalet önüne çıkarılıp yargılanması gerektiğini" söylemişti.
'YİNE MÜDAHALE OLABİLİR'
Bu kez Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster, hedeflerinin Suriye'de eşzamanlı olarak hem terör örgütü DEAŞ'ı hem de Esad rejimini ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. ABD merkezli Fox News kanalına konuşan McMaster, "Esad'ı destekleyen ülkelerin özellikle de Rusya'nın kendine bazı zor sorular sorması gerekiyor. Kendi halkını öldüren, kendi insanlarını toplu bir şekilde kimyasalla katleden bir rejimi neden destekliyorlar?" dedi ve Esad'ın katliamlara devam etmesi halinde yine bir askeri müdahalede bulunabileceklerini sözlerine ekledi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da "Esad yönetimi altında istikrarlı ve güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz. Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombaları kullanırsanız bu Başkan'dan (Trump) bir cevap göreceksiniz" ifadeleriyle yeni müdahale sinyali verdi. ABD Savunma Bakanı James Mattis ise gelecekte kimyasal saldırıları caydırmak ve Esad masum insanları öldürürken ABD'nin sessiz kalmayacağını göstermek için bu adımı atma talimatı verdiklerini kaydetti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'nın Suriye'deki "kimyasal saldırıyı" engellemekte yetersiz kaldığını söyledi.
Beyaz Saray'dan Trump'ın Korgeneral McMaster ile birlikte Suriye'de rejime ait Şayrat Üssü'ne yönelik füze saldırısı düzenleyen gemilerin komutanlarını aradığı fotoğraf paylaşıldı.
Çavuşoğlu, ABD, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye'yi görüştü
Antalya
'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde referandum çalışmalarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu'nun üç mevkidaşıyla da yaklaşık 15'er dakika süren görüşmelerinde Suriye meselesi başta olmak üzere DEAŞ'la mücadele, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın durumu ve siyasi çözümler ele alındı.
Kimyasal katliamın arkasındaki pilot belli oldu
Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında 100'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği kimyasal saldırıyı düzenleyen pilotun Şam rejimi ordusuna mensup General Muhammed Hasuri'nin gerçekleştirdiği öğrenildi. Hasuri'nin daha önce de 70 kişinin yaralandığı Latamine köyüne 30 Mart'ta düzenlenen kimyasal saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedildi. Suriyeli milletvekili Faris Şehabi, Genelkurmay Başkanı Ali Abdullah Eyüb'ün, pilotu tebrik ettiğini aktardı. Öte yandan Hasuri'nin, aracının altına konulan bir bombanın patlaması sonucu öldüğü iddia edildi.