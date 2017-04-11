: ABD'de askeri mermi fabrikasında patlama : 1 ölü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.4.2017 23:31 Güncelleme Tarihi: 11.4.2017 23:44
Son dakika: ABD'de askeri mermi fabrikasında patlama : 1 ölü

ABD'nin Missouri eyaletinin Independence kentinde bir askeri mermi fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Patlamada bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Fabrikanın düşük kalibreli mermi üretimi yaptığı ve bünyesinde NATO test merkezi barındırdığı belirtildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD'de askeri mermi fabrikasında patlama : 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz