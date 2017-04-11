Son dakika: ABD'de askeri mermi fabrikasında patlama : 1 ölü

Giriş Tarihi: 11.4.2017 23:31Güncelleme Tarihi: 11.4.2017 23:44
ABD'nin Missouri eyaletinin Independence kentinde bir askeri mermi fabrikasında son dakika patlama meydana geldi. Patlamada bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.
Patlamada bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.
Fabrikanın düşük kalibreli mermi üretimi yaptığı ve bünyesinde NATO test merkezi barındırdığı belirtildi.