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Dünya Haberleri
SON DAKİKA: Beyaz Saray'dan flaş Esad açıklaması!
SON DAKİKA
:
Beyaz Saray
'dan
flaş
Esad
açıklaması!
AA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2017
21:38
Güncelleme Tarihi: 11.4.2017
21:54
Beyaz Saray
Sözcüsü Sean Spicer, Beşşar
Esad
iktidarda olduğu sürece barışın hakim olduğu bir
Suriye
'nin mümkün olamayacağını söyledi.
Detaylar birazdan...
SİTENE EKLE
CROPY
Yükleniyor...
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