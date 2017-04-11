: 'dan açıklaması!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.4.2017 21:38 Güncelleme Tarihi: 11.4.2017 21:54
SON DAKİKA: Beyaz Saray'dan flaş Esad açıklaması!

Sözcüsü Sean Spicer, Beşşar iktidarda olduğu sürece barışın hakim olduğu bir 'nin mümkün olamayacağını söyledi.

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SON DAKİKA: Beyaz Saray'dan flaş Esad açıklaması!
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