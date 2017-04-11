haberi: ABD'de ilkokulda ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 10.4.2017 21:29 Güncelleme Tarihi: 11.4.2017 02:01
Son dakika haberi: ABD'de ilkokulda ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

California'da bir ilkokuldaki saldırıda iki yetişkinin öldüğü iki öğrencinin ise yaralandığı duyuruldu

ABD'nin California eyaletindeki ilkokulda yaşanan silahlı saldırıda iki yetişkinin hayatını kaybettiği, iki öğrencinin ise yaralandığı belirtildi.

California'nın San Bernardino kentindeki North Park ilkokulunda yaşanan saldırıya ilişkin polisten yapılan açıklamada olayda iki yetişkinin hayatını kaybettiği, ilk bilgilere göre saldırganın bir kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi.

Olayın aile içi sorundan kaynaklandığı ve öldürülen kişinin öğretmen olduğu ifade edildi.

Saldırgan da öldüğü için okulda herhangi bir tehlike kalmadığı açıklandı.

Yaralanan çocuklara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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Son dakika haberi: ABD'de ilkokulda ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
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