Özbekistan: Türk yetkililer saldırganını yakaladı

Giriş Tarihi: 12.4.2017 16:19 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 17:34
Özbekistan: Türk yetkililer Stockholm saldırganını yakaladı

Özbekistan'dan yapılan açıklamada, 'in başkenti 'de yaşanan kamyonlu nın faili in DEAŞ'la bağlantısı doğrulandı. Tacik kökenli saldırganın, 2015 yılında DEAŞ'a katılmak üzere Türkiye üstünden Suriye'ye geçmeyi denediği ancak Türk yetkililer tarafından yakalanarak İsveç'e iade edildiği belirtildi.

Özbekistan yaptığı açıklamada, 'in başkenti 'de yaşanan kamyonlu nın faili in DEAŞ'la bağlantısı doğruladı. Tacik kökenli saldırganın, 2015 yılında DEAŞ'a katılmak üzere Türkiye üstünden Suriye'ye geçmeyi denediği ancak Türk yetkililer tarafından yakalanarak İsveç'e iade edildiği bildirildi.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Stockholm'de geçen hafta gerçekleşen saldırıda dört kişi yaşamını yitirmişti. Bir içecek şirketine ait kamyonu çalan 39 yaşındaki terörist, aracı bir mağazaya sürerek başkenti kana bulamıştı.

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Özbekistan: Türk yetkililer Stockholm saldırganını yakaladı
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