Özbekistan: Türk yetkililer Stockholm saldırganını yakaladı

Özbekistan yaptığı açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan kamyonlu saldırının faili teröristin DEAŞ'la bağlantısı doğruladı. Tacik kökenli saldırganın, 2015 yılında DEAŞ'a katılmak üzere Türkiye üstünden Suriye'ye geçmeyi denediği ancak Türk yetkililer tarafından yakalanarak İsveç'e iade edildiği bildirildi.



4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ



Stockholm'de geçen hafta gerçekleşen saldırıda dört kişi yaşamını yitirmişti. Bir içecek şirketine ait kamyonu çalan 39 yaşındaki terörist, aracı bir mağazaya sürerek başkenti kana bulamıştı.