PKK’nın referandum vahşeti

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları oy kullanma süresi boyunca terör örgütü PKK'nın saldırılarına maruz kaldı. AK Parti Brüksel Seçim Koordinasyon Merkezi Komisyon Başkanı Nurettin Dereli'nin aracı Charleroi kentindeki evinin önünde yakıldı. Dereli, olayın hala polis tarafından soruşturulduğunu belirtti. Bir grup PKK yandaşı ise Brüksel Başkonsolosluğu'nun birkaç metre uzağında Türk vatandaşlarına saldırdı. Terör örgütü destekçileri kişisel aracını 'evet' kampanyası için kullanan Mehmet Gargılı'yı metal çubuklarla ağır şekilde yaraladı. Hollanda'da oy kullanma işlemlerinin bitmesine bir gün kala, Lahey'de 15 kişilik PKK'lı bir grup da, aracıyla Türk vatandaşlarını konsolosluğa götüren Orhan Aydın'ı sopalarla darp etti.