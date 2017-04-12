Putin: ABD Şam’ın güneyini vuracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Şam
'ın güneyini vuracağına dair duyum aldıklarını söyledi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Putin, "Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, benzer provokasyonlar Şam kırsalı da dahil olmak üzere Suriye'nin başka bölgelerinde de hazırlanıyor. Bazı maddeler atıp suçu Suriye hükümetine yıkmayı planlıyorlar" dedi. Putin, İdlib'de yaşananların ardından Rusya'ya yöneltilen suçlamalara ilişkin olaraksa şunları söyledi: "(ABD Başkanı Donald) Trump'ı eleştiren Batı, şimdi Washington'la ilişkilerini düzeltmek için Rusya ve Suriye'yi ortak düşman seçti. Buna karşı sabırlı davranmaya hazırız fakat yakında daha pozitif bir tavır takınacaklarını umuyoruz."
Kremlin'den kimyasal provokasyon uyarısı
Militanların Suriye hükümetine karşı yeni bir provokasyon hazırlığı içinde olduğunu belirten Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, bu amaçla Han Şeyhun, Doğu Guta ve Halep'in batısına zehirli maddeler götürüldüğünü söyledi. Rudskoy, "Elimizdeki bilgilere göre, militanlar şu anda Han Şeyhun, Cira hava üssü, Doğu Guta ve Halep'in batı bölgelerine zehirli maddeler sevk ediyor" açıklamasında bulundu. Rudskoy şöyle devam etti: "Bu eylemlerin amacı, Suriye hükümetini kimyasal saldırı düzenlediği konusunda yeniden suçlamak ve ABD'nin yeni saldırılarını teşvik etmek amacıyla yeni gerekçeler hazırlamak."
Kimyasal katliam belgelendi: Esad sarin gazı ile katletti
Türkiye
katil Esad rejiminin İdlib'de gerçekleştirdiği 112 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin etkilendiği kimyasal katliamı belgeledi. Sağlık Bakanı Bakan Recep Akdağ'ın talimatı üzerine Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun, Hatay'da tedavi gören hastalarla, vefat eden hastalar üzerinde yaptığı incelemede sarin gazı kullanıldığı saptandı. İki farklı yöntemle tespit edilen sarin gazının Uluslararası Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün (OPCW) uluslararası kimyasal silah tanımı standardına uygun olduğu belirlendi.