Rusya ve ABD Suriye'de uçuşa yasak bölgeyi konuşacak

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson,Rusya'da. Rus mevkidaşı Sergey Lavrov tarafından ağırlanacak olan Tillerson'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeyeceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'yi füzelerle vurmasından sonra Moskova'ya giden Tillerson ile Lavrov, ilk kez uçuşa yasak bölgeyi konuşacakları belirtildi.



''ESED'İN GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK''

ABD sözcüsü Mark Toner, resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya giden Tillerson'un Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yapacağı görüşmede Esed'in Suriye'deki rolünü konuşacağını kaydederek, "Yaşanan son gelişmelerin ışığında elbette ki Esed'in geleceği konusu ele alınacak. Tillerson, Rusya'nın Suriye'deki yerini sorgulayacak. Rusya, acımasız saldırılar yapan bir yönetimin yanında mı yoksa masum sivillerin yanında mı duracak." dedi.

''ESAD'IN SURİYE'DE OLMASI ÇIKARIMIZA DEĞİL''

Toner ayrıca bir soru üzerine Tillerson'un "Esad ailesinin saltanatının sona yaklaştığı" yönündeki sözleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, Toner'e, eski Başkan Barack Obama'nın da "Esad gitmeli" yönündeki sözlerine vurgu yapılarak, Donald Trump yönetiminin Esad konusunda yeni bir strateji izleyip izlemeyeceği soruldu.

Buna karşılık ise Toner, "Uzun vadede Esad'in iktidarda olması çıkarlarımıza hizmet etmiyor. Bu konuda diğer ülkelerin de bizimle aynı düşündüğünü sanıyorum. Geçen hafta İdlib'de barbarca gerçekleştirdikleri kimyasal saldırı bunun altını çizmiştir. Dünya'daki birçok kişi için Esad kendi halkını öldürmüştür ve öldürmeye devam ediyor." dedi.

Öte yandan Toner, Suriye'de önceliğin DEAŞ olduğunu belirterek, Suriye'de iç savaşın sona ermesi için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Toner, Suriye'ye ilişkin yeni bir stratejiden bahsedemeyeceğini kaydederek, var olan stratejilerin zaten dile getirildiğini söyledi.

''RUSYA'NIN SEÇİM YAPMASI GEREKİYOR''

Tillerson Moskova'ya gelmeden önce İtalya'da katıldığı G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Esad rejimi, İran ve Hizbullah ile kurduğu ittifakın çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Bu uzun vadede Rusya'nın çıkarlarına hizmet edecek mi yoksa Rusya, Suriye savaşını sona erdirmek isteyen ABD, diğer Batı ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleriyle mi ittifak kurmak ister?" ifadesini kullanmıştı.