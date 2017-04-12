Rusya’ya yeni yaptırım çıkmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı G7 buluşmasında Suriye politikası nedeniyle Rusya'ya yaptırım getirilmesi önerisi kabul görmedi. İtalya'nın Lucca kentinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı G7 dışişleri bakanları toplantısında dün gerçekleştirilen özel Suriye oturumunda İngiltere'nin teklif ettiği "Rusya'ya yeni yaptırımlar getirilmesi" önerisi reddedildi. Öte yandan Rusya'dan Suriye'deki sorumluluklarını kabul etmesi istendi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson karara sert tepki göstererek, "Rusya stratejik bir tercih yapmalı. Sadece kendi halkını değil, Rusya'nın da şöhretini zehirleyen bu adama yapışık kalmak mı istiyorlar, yoksa çözümün bir parçası olmak mı?" diye konuştu.Toplantı sonrasında açıklama yapan İtalya Dışişleri Bakanı Alfonso, Rusya'nın izole edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, Suriye konusunda Rusya köşeye itilmemeli" uyarısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, Suriye'deki ihtilafın siyasi bir çözüme ulaştırılabilmesi için Rusya'nın da bu sürece dahil edilmesini istediklerini açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ise Rusya'nın Suriye konusunda ikiyüzlü davrandığını ileri sürdü. Diğer yandan G7 ülkeleri Suriye'de ateşkesin sağlanması ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkenin geleceğinde olmaması fikrinde birleşti.İtalya'dakiG7 zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Esad rejiminin ve olası yeni kimyasal saldırıların engellenmesi için Rusya'nın ikna edilmesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Artık bu rejimle Suriye'nin devam edemeyeceği aşikardır. Ve bu konuda geçiş hükümetini bir an önce hayata geçirmek gerekir. Suriye'nin geleceğini garanti altına almak için siyasi süreci işletip, ateşkesi tam anlamıyla tüm ülkede sağlamak lazım. Bu arada, terör örgütleriyle de DEAŞ ve El Nusra ile de mücadeleye devam" dedi.Suriye'de görevli iki Rus askeri hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de bulunan iki Rus askerinin mayın patlamasında öldüğü belirtildi. Patlamada bir Rus askerinin de yaralandığı ifade edildi. Rusya'nın Suriye'de ölen asker sayısı 30'a yükseldi.