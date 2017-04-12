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Haberler
Dünya Haberleri
Trump'tan flaş açıklamalar!
Trump
'tan flaş açıklamalar!
AA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2017
23:17
Güncelleme Tarihi: 12.4.2017
23:26
ABD
Başkanı Donald
Trump
: "
Suriye
'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi."
Detaylar birazdan...
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