'tan flaş açıklamalar!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 12.4.2017 23:17 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 23:26
Trump'tan flaş açıklamalar!

Başkanı Donald : "'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi."

Detaylar birazdan...
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Trump'tan flaş açıklamalar!
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