Almanya’da devlet çocuklara el koyuyor

Almanya'da Gençlik Dairesi'nin (Jugendamt) çeşitli bahanelerle çocuklarını ellerinden aldığı aileler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelerek gösteri düzenledi. Gösteriyi organize eden Umut Yıldızı Derneği Başkanı Kamil Altay, ailelerinden alınarak Gençlik Merkezleri'ne verilen çocukların sonradan suç işlemeye yöneldiğini belirterek, "Sadece Türk ve Müslüman çocuklar değil. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Norveç vatandaşlarının çocuklarının da koruma altına alındıktan sonra yakın akrabalarına verilmelerini istiyoruz. Bu çocukların anadil ve kültürlerini yakın akrabaları yanında muhafaza edeceğimizi biliyoruz" dedi. Göçmen kökenli aileler Jugendamt uygulamalarıyla çocukların kendi kültürlerinden kopartılarak asimile edildiğini savunuyor.