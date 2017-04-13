Trump Erdoğan’ın dediğine geldi

Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği "Suriye
'de sivillerin korunması için uçuşa yasak bölge oluşturma" planına en sonunda ABD'den de yeşil ışık geldi. Beşar Esad'ın 4 Nisan'da kimyasal saldırıyla 100'e yakın sivili öldürmesine rejime ait Şayrat Üssü'nü vurarak cevap veren ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden "güvenli bölge
" hakkında açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı James Mattis, "ABD'nin Suriye ile ilgili yakın gelecekteki planlarından uçuşa yasak bölge ilan edilmesiyle ilgili planları var mı?" sorusuna "Beyaz Saray, kimyasal silahların kullanılmasını engellemek için en iyi askeri seçenekleri değerlendiriyor. Bunların arasında Suriye topraklarında uçuşa yasak bölge ilan edilmesi de dahil" cevabını verdi. Mattis ayrıca "İstihbaratı bizzat kendim gözden geçirdim ve kimyasal saldırı kararından Suriye rejiminin sorumlu olduğundan şüphe yok. Suriye rejiminin tekrar kimyasal silah kullanması halinde 'çok çok ağır bir bedel ödeyecekler'" dedi.
TİLLERSON: ESAD REJİMİ SONA GELDİ
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise dün Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. İki bakan toplantının ardından ortak basın açıklaması düzenledi. Tillerson, Suriye'de rejimin 50 farklı yerde klor bombası ve farklı kimyasal silahlar kullandığını belirterek "Bizim tavrımız Esad rejiminin sona geldiği ve suçlu olduğu yönünde. Rusya, Esad'a bu gerçeği anlamakta yardımcı olabilir. Esad'ın gitmesinin organize bir şekilde gerçekleşmesi gerek" dedi. Lavrov ise Moskova ve Washington işbirliği yapınca, tüm dünyanın kazandığını belirtti. Bu arada Rusya, İdlip katliamınının soruşturulmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi'nin karar tasarısını veto etti.
YİNE VARİL BOMBASI
Esad rejimi Dera'da dün 8 varil bombası
kullandı. Anadolu Ajansı'na konuşan Dera sivil savunma yetkilisi Muhammed Zuz, varil bombalarının Dera Beled'i hedef aldığını kaydederek ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.
ANKARA: İLK ADIM AMA YETMEZ
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, ABD'nin Suriye'de üssü vurmasının ardından "Lafta kalmasın. İcraat ortaya konulursa Türkiye olarak bize ne düşüyorsa bunu yapmaya hazırız. Sarin gazlarını, klor gazını kullanan o katil Esad'ın attığı adım ilk cevabını buldu ama yeterli mi? Değil. Bunun devamı gerekir diye düşünüyorum" demişti. Erdoğan Eylül 2016'da da sınırın DEAŞ'tan temizlendiğini belirterek burada uçuşa yasak bölge oluşturmak için çalıştıklarını söylemişti.
'İÇ SAVAŞI BİTİRME ZAMANI'
ABD
Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Suriye'deki felaketi çözmek gerektiğine vurgu yaptı. Trump, "Artık bu cani iç savaşı bitirme ve mültecileri evlerine dönmelerini sağlama vakti geldi" ifadelerini kullandı.