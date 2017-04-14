ABD, Afganistan'da 'tüm bombaların anası' GBU-43 kullanmış

ABD'nin, Afganistan'ın Nangarhar ilinde terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik kullandığı "tüm bombaların anası" olarak bilinen GBU-43'ün, ABD envanterindeki en büyük iki bombadan biri olduğu ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan ordusunun envanterindeki en büyük GPS güdümlü nükleer olmayan bombasının Nangarhar ilinin Archin kasabasında DEAŞ-Horosan olarak bilinen DEAŞ'ın Afganistan'daki koluna ait mağara ve sığınakları imha etmek üzere kullanıldığını duyurdu.

Pentagon'un açıklaması dikkatleri GBU-43 bombasına çevirdi. Teknik adı büyük ordonat hava bombası olan GBU-43, Amerikan ordusunda kısaltması olan MOAB'dan türetilen "tüm bombaların anası" (Mother of All Bombs) olarak da biliniyor.





Etki olarak en büyük, ölçüt olarak ikinci büyük



İlk kez bir harekatta kullanılan bombanın 9 ton patlayıcı olmak üzere toplam 10,5 ton ağırlığında, 10 metre uzunluğunda ve bir metre çapında olduğu ifade ediliyor.

Bomba konsept olarak Vietnam Savaşı'nda geliştirilen güdümsüz BLU-82B bombasından yola çıkılarak C-130 Herkül bombardıman uçaklarına uyumlu olacak şekilde geliştirildi.

Etki alanının yüzeysel genişliği ve yakıcı etkisinin yanı sıra aşırı yüksek ses ve yüksek parlaklığa sahip alevi sayesinde de psikolojik bir silah olarak değerlendiriliyor.

Diğer taraftan ABD'nin envanterinde patlayıcı miktarı ve etkisi bakımında MOAB kadar olmasa da ölçüt olarak bundan daha büyük bir bomba da bulunuyor.





Afganistan Devlet Başkanlığı: Saldırı terör örgütü DEAŞ tehdidini önlemek için gerçekleştirildi



Afganistan Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının DEAŞ tehdidini önlemek için gerçekleştirildiği ve bu terör örgütüne karşı bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Operasyonların sivil kaybını önlemek amacıyla yavaş ilerlediği duyurulan açıklamada, saldırıda 36 DEAŞ militanının öldüğü iddia ediliyor.

Saldırının yerel saatle dün 07.32'de MC-130 tipi bombardıman uçağıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Görgü tanığı Malek Kamin, saldırının şiddetinin komşu ilçelerden de hissedildiğini aktardı.

Eski Afganistan Devlet Başkanı Karzai: Bu saldırı insanlık dışı bir olaydır



Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ise saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

Karzai yazılı açıklamasında, Afganistan'ın ağır silahların test edildiği bir bölge olmadığını belirterek, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırı insanlık dışı bir olaydır." ifadelerini kullandı.