Çikolatalı pasta yerken füzeleri gönderdim

Sıra dışı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox Business televizyon kanalında katıldığı bir programda Suriye'de rejime ait hava üssünün vurulması emrini nasıl verdiğini anlattı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Florida'da ağırladığı sırada yaşadıklarını ayrıntılı biçimde anlattı. "Akşam yemeğini bitirmiş tatlı yiyorduk. Hayatınızda görebileceğiniz en güzel çikolatalı pastayı tadıyorduk. Başkan Şi Cingping de pastanın tadını çıkarıyordu. Bu sırada generallerimizden, savaş gemilerinin hazır ve hedefe kilitlenmiş olduğu mesajı bana iletildi" diyen Trump, o sırada hedefi vurma emri verme kararlılığını gösterdiğini söyledi. Trump, tam da çikolatalı pasta yerken Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e Suriye'ye 59 adet Tomahawk füzesi attıklarını ve tüm hedefleri başarıyla vurduklarını söylediğini anlattı.



TRUMP, CİNPİNG'İ DESTEKLEDİ

Çin liderinin ise tercümanına söylediklerini bir daha çevirmesini söylediğini aktaran Trump "Başkan Şi Cinping, 10 saniye düşündükten sonra, kimyasal saldırı yapanların cezalandırılması gerektiğini söyleyerek bana hak verdi" dedi. Ancak Trump'ın, bunları anlatırken "Irak'a Tomahawk füzelerini göndermiştik..." ifadelerini kullanması programın sunucusunun dikkatinden kaçmadı. Sunucunun hatırlatmasının ardından Trump "Evet, füzeleri Suriye'ye attık" diyerek hatasını hemen düzeltti. Trump'ın gafı sosyal medyada da esprili yorumların paylaşılmasına neden oldu. "Hangi pastayı yediğini iyi hatırlıyor ama hangi ülkeyi vurduğundan o kadar da emin değil" yorumları paylaşıldı. ABD donanmasına ait Akdeniz'de bulunan gemiler, Esad rejiminin İdlib'de 100'den fazla sivilin yaşamına mâl olan kimyasal saldırısına karşılık olarak 7 Nisan'da Şayrat Hava Üssü'nü bombalamıştı.