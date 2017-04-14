Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimyasal katliam soruşturulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
, dün akşam yaptığı telefon görüşmesinde, İdlib'deki kimyasal saldırının bağımsız ve meşruiyeti tanınmış bir kurum olan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından soruşturulmasını desteklediklerini belirtti. İki lider yaptığı görüşmede, başta Suriye'deki son gelişmeler olmak üzere uluslararası meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. Astana mekanizmasının ve Cenevre görüşmelerinin devamı açısından Türkiye ve Rusya'nın ortak çaba harcamasının önemine dikkati çeken liderler, ateşkesin Suriye geneline yayılması yönündeki ortak çalışmaların sürdürülmesinin önemine değindi. Görüşmede, İdlib'de sivilleri hedef alan kimyasal saldırı da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silah kullanımının insanlığa karşı işlenen büyük bir suç olduğunu vurguladı.. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarının hızlandırılması gerektiğine de değinildi. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki tüm engellerin ve kısıtlamaların kaldırılmasının önemine işaret eden iki lider, önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda da mutabık kaldılar.