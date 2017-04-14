DBP'li belediyeden skandal dergi

Diyarbakır'ın DBP'li Lice Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve geçen yıl kapatılan Şahin Öner Eğitim Destek Evinin hazırladığı dergide, dağa çıkmayı özendiren, teröristleri sevimli gösteren ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan görseller yer aldığı tespit edildi.

Lice Kaymakamlığı, belediye bünyesinde bulunan ve 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklara eğitim verilen Şahin Öner Eğitim Destek Evini, geçen yıl izinsiz faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle kapattı.





Binada yapılan incelemede, bir çuval içinde okul öncesi eğitim alan çocuklar için hazırlandığı belirlenen yayınlar bulundu. Yayınların içeriğini inceleyen ekipler, dergideki görseller ve Kürtçe hikayelerde terör örgütü PKK'yı, teröristleri ve örgütün yaşam tarzını övücü nitelikte, dağa çıkmayı özendiren, teröristleri sevimli gösteren ve örgütün propagandasını yapan unsurlar bulunduğunu belirledi.

SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Lice Belediyesi de suç teşkil eden yayınla ilgili dönemin belediye başkanı, başkan yardımcısı, merkezden sorumlu yetkililer ve resmi ya da gönüllü çalışan tüm görevliler, derginin basım ve yayınından sorumlu şahıslar ile yayınevi hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Lice Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.





Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan DBP'li Belediye Başkanı Rezan Zuğurli'nin yerine İçişleri Bakanlığınca Lice Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Sinan Başak, AA muhabirine, belediye bünyesinde faaliyet gösteren sözde eğitim destek evindeki dokümanların, terör örgütü ve iş birlikçilerinin kurumun imkanlarını örgüt adına nasıl kullandıklarını gösteren delillerden yalnızca biri olduğunu söyledi.

"Bunlar 5-6 yaşındaki çocuklara, gözümüzden bile sakındığımız yavrularımızın tertemiz zihinlerine terör örgütünü empoze ediyorlarmış." diyen Başak, bunun izahı ve savunması olamayacağını vurguladı.

Böyle bir şeye asla müsaade etmeyeceklerini ve sorumlulardan hesabını soracaklarını dile getiren Başak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi zalime merhamet, mazluma ihanettir. Karşılaştığımız yasal olmayan tüm faaliyet ve işlemlerle ilgili adli süreçleri başlattık. İncelemelerimiz titizlikle devam ediyor." ifadelerini kullandı.



