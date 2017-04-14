Kanada'dan Suriye yönetimine yeni yaptırımlar

Freeland, yazılı açıklamasında, Suriye halkını desteklemek ve ülkedeki iç savaşı sona erdirmek için uluslararası toplumla çalıştıklarını belirterek, daha önce Esad rejiminden 190 kişiyi kapsayan yaptırım listesine 27 kişinin daha eklendiği bildirdi.

Açıklamada, "Bu kişiler Esad rejiminde üst düzey görevliler. Yaptırım listesine dahil edilmeleri, kısa süre önceki kimyasal saldırı gibi kendi halkına karşı sınırsız şiddet uygulayan Esad rejimine yönelik uluslararası baskının bir parçası." ifadesi kullanıldı.

''İDLİB'DEKİ SALDIRI SAVAŞ SUÇUDUR''

Kanada'nın Suriye halkını desteklemeye odaklandığını belirten Freeland, "Kanada bugüne kadar bölgede insani yardım, güvenlik, istikrar ve kalkınma çabalarına 1,6 milyar dolarlık taahhütte bulundu. Bunun yanı sıra 40 binden fazla Suriyeliye kucak açtı. Bugün önemli yetkililere uygulanmasına karar verilen yeni yaptırımlar, masum çocuklara, kadınlara ve erkeklere karşı şiddeti durdurmak için Esad rejimine baskı çabalarımızın bir parçası. Geçen hafta İdlib'in güneyinde düzenlenen kimyasal saldırı bir savaş suçudur ve kabul edilemez. Suriye'deki savaşı sona erdirmek için müttefiklerimizle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.