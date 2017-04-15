'da skandal! ‘Hayır’ için Kandil’e canlı yayına bağlandılar!

Giriş Tarihi: 15.4.2017 17:15 Güncelleme Tarihi: 15.4.2017 17:40
Almanya'da skandal! ‘Hayır’ için Kandil’e canlı yayına bağlandılar!

Terör örgütleri ve FETÖ'ye kucak açan , artık üniversitelerde terör propagandasına da izin veriyor.

Referandum sürecinde 'evet' kampanyalarına izin vermeyen , açık bir şekilde 'hayır' cephesine destek sağladı. Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütlerine de kucak açan Almanlar, yeni bir skandala imza attı.

ÜNİVERSİTEDE TERÖR YAYINI YAPTILAR!

Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe; terör örgütü 'nın eli kanlı liderlerinden Mustafa Karasu bağlandı.

HAYIR OYLARI PKK'YI KURTARACAK

Almanlara hitap eden Karasu, referandumdan 'hayır' çıkmasının çok önemli olduğunu, bunun PKK'lılara avantaj sağlayacağını ifade etti.

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Almanya'da skandal! ‘Hayır’ için Kandil’e canlı yayına bağlandılar!
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