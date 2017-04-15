Son dakika: Suriye'de tahliye edilenlere saldırı: Ölü sayısı 100'ü aştı

Suriye'de kuşatma bölgelerinden tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 100'ü aştı.

Suriye'de kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeler başladı

Beldelerden gelen konvoyun Raşidin'de muhaliflerin kontrol noktasında bekletildiği sırada, bir bombalı araç saldırısı meydana geldi.

Saldırının tanıklarından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Saha Koordinatörü Mehmet Şuayip Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın oldukça büyük çaplı olduğunu belirtti.

Altun, "Yüzlerce yaralı var. Ölülerin haddi hesabı yok. Tabii insanlar kaçmaya başladı. Orada bir can pazarı yaşandı. İnsanlar ambulanslarla, pikaplarla, her türlü araçla çevre hastanelere sevk edildi. Tabii takas da durmuş durumda." ifadelerini kullandı.

AA muhabiri saldırıdan kurtuldu

Patlayan aracın 30 metre yakınında bulunan AA'nın bölgedeki serbest muhabiri Abdullah Hasan, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Ancak Hasan'ın şahsi aracı ve ekipmanları kullanılamaz hale geldi.

Askeri muhaliflerden de ölenler oldu

Saldırıda, İdlib'te muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya'dan çıkarılanları koruyan askeri muhaliflerden de ölenler olduğu öğrenildi.

Bazı ağır yaralılar, Türkiye'de tedavi görmek üzere, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava sınır kapısına getirildi.