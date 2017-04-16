19. yüzyıl onun ölümüyle kapandı

İtalya'nın kuzeyinde yaşayan Emma Morano, 29 Kasım 1899'da Wright kardeşlerin ilk uçuşunu gerçekleştirmesinden dört yıl önce doğdu.

Morano, 3 yüzyıl, 2 dünya savaşı, 90'dan fazla İtalyan hükümetine tanıklık etmişti.

Morano'nun ilk sevgilisi Birinci Dünya Savaşı'nda ölmüş, kendisine şiddet uygulayan kocasından İkinci Dünya Savaşı sırasında ayrılmıştı.

Hayattaki son yılında AFP'ye verdiği demeçte "Her gün iki yumurta yerim, tüm sırrım bu. Bir de kurabiye severim" diyen Emma Morano'nun ölüm haberi, ailesi ve arkadaşları tarafından duyuruldu.

Dünyanın en yaşlı insanı unvanı, 10 Mart 1900 tarihinde doğan Jamaikalı Violet Brown'a geçti.