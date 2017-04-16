Avrupa basını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

ABD ve Avrupa basını Türkiye'deki anayasa referandum sonuçlarını manipülatif başlıklarla manşetine taşıdı.

İngiltere:

Independent, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçleri toplayacak seçimde zafer ilan etti" başlığını manşete taşıdı.

The Guardian, ilk sonuçların ardından, 'Erdoğan gücünü artırdı' başlığı atarken, anayasadaki değişikliğin 1923'ten bu yana meydana gelen en köklü değişiklik olduğuna dikkat çekildi.

BBC, 'Erdoğan'ın evet cephesi önde' başlığı atıldı.

ABD:

CNN International, ABD merkezli CNN, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geniş kapsamlı yetki vermek için sandık başında' manşetini attı.

Washington Post, Türkiye'nin Erdoğan'ı yetkilerini genişletmek için referandumda zafer ilan etti ancak muhalefet partilerini bu sonuca itiraz etti" başlığını kullandı.

Financal Times, "Türkiye lideri Erdoğan, referandumla ilgili zafer ilan etti" başlığı kullandı.

Almanya:

Bild, Alman Bild gazetesi, 'Sonucu belli olmayan oyun' başlığını atarken, 'Türkiye'de yüzde 54 evet' dedi' ifadelerinde bulundu. Gazetenin internet sitesi referandum sonuçlarını canlı olarak aktardı.

Fransa:

Fransa'da saat 17.45 itibariyle gazetelerin internet sitelerinde ve haber kanallarında yayınlanan haberlerde "evet" oyunun önde olduğu belirtiliyor.

Fransız haber kanallarında gün boyu aralıklarla ve canlı olarak İstanbul ve Ankara'daki seçim merkezlerinden yayın yapan muhabirler, Türkiye için "Demokrasinin geleceğini" belirleyecek olan referandumda "evet" ile "hayır" arasında kıran kırana bir yarış olmasının beklendiğini ifade ediyordu.

Le Figaro, Fransız gazete internet sitesinde yayınladığı haberde Türkiye'de sandıkların yüzde 90'ının açıldığını, son belirlemelere göre 55 milyon Türk seçmenin yüzde 52.7 oranında Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin artırılması yönünde bir karar verdiğini yazdı.

İskandinavya:

İskandinav ülkeleri İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya basınından pek çok haber sitesi, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu sonuçlarını canlı olarak yayınlıyor.

Al-Jazeera, "Türkiye'deki referandumda AK Parti zafer ilan etti" başlığını kullandı.