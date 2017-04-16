’in manşetini gören gözlerine inanamadı!

Giriş Tarihi: 16.4.2017 21:37 Güncelleme Tarihi: 16.4.2017 22:02
Bild’in manşetini gören gözlerine inanamadı!

propaganda dönemi boyunca ve düşmanlığı üzerine bir nefret dili kullanan Almanya’nın önemli gazetelerinden ’in bugün internet sitesini gören gözlerine inanamadı. Türkiye düşmanı Bild gazetesi, internet sitesinin manşetlerinin tamamını Türkiye’deki referanduma ayırdı.

Avrupa medyasının gündeminde yine var. propaganda dönemi boyunca ve Türkiye düşmanlığı üzerine bir nefret dili kullanan Almanya'nın önemli gazetelerinden 'in bugün internet sitesini gören gözlerine inanamadı.

SEÇİM ZAFERİ ÜZERİNDE ŞAİBE OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI

Referandum boyunca attığı Türkçe manşetlerle dikkatleri üzerine çeken Bild Gazetesi, "Türkiye Evet dedi" başlıkları attı. Türkiye'nin önünü açacak referandum zaferinin üzerinde şaibe oluşturmaya çalışan Bild, attığı başlıklarla 'evet' zaferini hazmedemediğini gösterdi.

ERDOĞAN'IN ZAFER AÇIKLAMASINI MANŞETİNE TAŞIDI

Türkiye düşmanı Bild gazetesi, internet sitesinin manşetlerinin tamamını Türkiye'deki referanduma ayırdı. Erdoğan'ın referandum sonrasındaki sözlerini manşetine taşıyan Bild gazetesi, Türkiye'deki coşkulu kutlamaları canlı yayınladı.

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Bild’in manşetini gören gözlerine inanamadı!
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