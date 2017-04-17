, rejiminin korunması fikrini savunmuyor”

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.4.2017 12:17 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 12:28
“Rusya, Esad rejiminin korunması fikrini savunmuyor”

Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko,Rusya'nın 'in ne pahasına olursa desteklemediğini fakat ülkedeki yönetimin zorla devrilmesine karşı çıktığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temaslarının ardından konuşan Matviyenko, " Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya'nın Cumhurbaşkanı Beşar 'ın iktidarda kalmasını hedeflemediğini fakat mevcut rejimin dış aktörler tarafından devrilmesine de karşı çıkıyoruz." dedi.

''İÇ SAVAŞ ARTAR''

Valentina Matviyenko, "Bu tür olaylar son derece tehlikelidir. Yugoslavya'da, Libya'da ve Irak'taki gelişmeler, çok tehlikeli ve verimsiz bu yolun trajik sonuçlara neden olduğunu gösterdi. Diyelim ki Esad gitti, yarın Suriye Esad'sız kalınca ne hale gelir? Kim iktidara gelir? Böyle bir durum olunca ya ülke dağılır, ya da iç savaş daha şiddetli olup devam eder." dedi.

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“Rusya, Esad rejiminin korunması fikrini savunmuyor”
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