“Rusya, Esad rejiminin korunması fikrini savunmuyor”

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temaslarının ardından konuşan Matviyenko, "Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya'nın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın iktidarda kalmasını hedeflemediğini fakat mevcut rejimin dış aktörler tarafından devrilmesine de karşı çıkıyoruz." dedi.



''İÇ SAVAŞ ARTAR''



Valentina Matviyenko, "Bu tür olaylar son derece tehlikelidir. Yugoslavya'da, Libya'da ve Irak'taki gelişmeler, çok tehlikeli ve verimsiz bu yolun trajik sonuçlara neden olduğunu gösterdi. Diyelim ki Esad gitti, yarın Suriye Esad'sız kalınca ne hale gelir? Kim iktidara gelir? Böyle bir durum olunca ya ülke dağılır, ya da iç savaş daha şiddetli olup devam eder." dedi.