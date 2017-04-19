Türkiye'den Avrupa'ya demokrasi dersi

Giriş Tarihi: 19.4.2017 01:17 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 01:50
Türkiye'den Avrupa'ya demokrasi dersi

16 Nisan referandumu istatistikleri Avrupa'ya demokrasi dersi verdi. Referandum sonuçlarını manipüle etmeye çalışan sözde demokrasi ülkeleri olan Avrupa, Türkiye'nin gerisinde kaldı. Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız Türkiye'ye yapılan haksızlıkların cevabını sandıkta demokrasiye sahip çıkarak verdi.

TÜRKİYE'DE YAPILAN SON 3 SEÇİMİN OY ORANLARI
16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu 7 Haziran ve 1 Kasım'a göre sandığa giden seçmen sayısında ciddi bir artış yaşandı. Türkiye'nin şahlanışı için bir basamak olarak görülen Anayasa Değişikliği Referandumu vatandaşımızın ülkesine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.



TÜRKİYE VE AVRUPA ÜLKELERİNDE YAPILAN SEÇİMLER VE ALINAN OY ORANLARI
Türkiye'de yapılan 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nu manipüle etmeye çalışan Avrupa ülkelerinde yapılan referandum ve seçimlerdeki oy oranları.



TÜRKİYE AVRUPA'YA DEMOKRASİ DERSİ VERDİ
Sözde demokrasinin savunucusu olduğunu iddia eden Avurpa ülkeleri ve Türkiye arasındaki demokrasiye olan saygı ve bağlılık 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda bir kez daha ortaya çıktı. Avrupa yapılan seçimlerdeki ile Türkiye'de yapılan seçimlere katılım arasındaki büyük fark Türk halkının demokrasi konusunda Avrupa'nın ilerisinde olduğunu ortaya çıkardı.

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Türkiye'den Avrupa'ya demokrasi dersi
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