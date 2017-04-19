Türkiye'den Avrupa'ya demokrasi dersi

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu 7 Haziran ve 1 Kasım'a göre sandığa giden seçmen sayısında ciddi bir artış yaşandı. Türkiye'nin şahlanışı için bir basamak olarak görülen Anayasa Değişikliği Referandumu vatandaşımızın ülkesine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.Türkiye'de yapılan 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nu manipüle etmeye çalışan Avrupa ülkelerinde yapılan referandum ve seçimlerdeki oy oranları.Sözde demokrasinin savunucusu olduğunu iddia eden Avurpa ülkeleri ve Türkiye arasındaki demokrasiye olan saygı ve bağlılık 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda bir kez daha ortaya çıktı. Avrupa yapılan seçimlerdeki ile Türkiye'de yapılan seçimlere katılım arasındaki büyük fark Türk halkının demokrasi konusunda Avrupa'nın ilerisinde olduğunu ortaya çıkardı.