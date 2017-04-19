Emekli astronot: Uzayda hayat var

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan 2005'te ayrılan ve şimdi özel bir okulda çalışan Tayvan kökenli astronot Leroy Chiao, internette uzay haberleri yayımlayan Space.com için bir yazı kaleme aldı. Uzaya dört kez çıkan Chiao, uzayda bir yerlerde yaşam formu olduğunu düşündüğünü kaydetti. Yazısında, hayatın sadece Dünya'da var olduğunu düşünmeyi bir tür "kibirlilik" olarak nitelendiren Chiao, bu kanaatine neden olan faktörün "Kuşbakışı Etkisinin" olduğunu yazdı. Chiao, bir astronotun Dünya'ya olan bakışının onu uzaydan gözlemlemekle değiştiğini belirtti. Uzayda 230 gün geçiren Chiao, Dünya'nın evrenin geri kalanı ile karşılaştırıldığında oldukça önemsiz ve kırılgan göründüğünü belirtiyor. Astronot ayrıca uzayda hayat olabileceğine dair sunulan bilimsel kanıtlara da dikkatleri çekiyor. Chiao, Güneş'e en yakın mesafedeki yıldız olan Proxima Centauri etrafında dönen "Proxima b" isimli gezegende hayat olabileceğini öne sürüyor. Chiao'ya göre Dünya'dan 25 trilyon ışık yılı uzaklıktaki bu gezegende likit su olabilir.