: 'ın başkenti Atina'da korkutan patlama

Giriş Tarihi: 19.4.2017 23:48 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 23:57
Son dakika: Yunanistan'ın başkenti Atina'da korkutan patlama

'ın başkenti Atina'nın merkezinde yer alan Eurobank şubesinde bombanın patlatıldığı belirtildi. Atina haber ajansı, saat 22.00 civarında kimliği belirsiz bir kişinin zougla.gr haber sitesinin ofisini arayarak Santazora caddesindeki Eurobank şubesinde 35 dakika sonra patlamanın meydana geleceğini söyledi.

'ın başkenti Atina'da kent merkezindeki bir banka şubesinin önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu banka ve çevre binalarda hasar meydana geldi.

Bir internet sitesini telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, Santaroza Caddesi'ndeki Eurobank'ın önüne patlayıcı bırakıldığını bildirmesi üzerine güvenlik güçleri bankanın bulunduğu binanın çevresindeki caddeleri trafiğe kapatarak çevre güvenliğini sağladı.

Bankanın girişine bir okul çantası içerisinde bırakıldığı tespit edilen bombanın patlaması sonucu bankanın ön kısmında ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polisin incelemeleri sürüyor.

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Son dakika: Yunanistan'ın başkenti Atina'da korkutan patlama
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