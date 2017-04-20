'den flaş iddiası!

Giriş Tarihi: 20.4.2017 15:22 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 15:32
ABD'den flaş Suriye iddiası!

'nin 'de rejime düzenlediği hava sının ardından Şam yönetimi, savaş uçaklarının büyük bölümünü 'taki Rus üssüne taşıyor. İddia ABD'li bir savunma yetkilisinden geldi. 'ya göre amaç olası bir başka Amerikan hava saldırısından korunmak.

'te düzenlenen kimyasal nın ardından leri 'den 'nin Şayrat nü Tomahawk füzeleriyle vurmuştu. Şimdi iddiaya göre yeni adım Suriye'den geldi. lı yetkililere göre Şam yönetimi, savaş uçaklarının çoğunluğunu 'nın 'ta kullandığı üsse taşıyor.

SURİYE İDDİALARI REDDETTİ

Amerikalı bir savunma bakanlığı yetkilisine göre, Suriye operasyonel olan savaş uçaklarının çoğunu, Rusya'nın Hmeymim Üssü'ne taşıyor. Amaç olası bir ABD füze saldırısından korunmak. Hmeymim Üssü, Rusya'nın askeri varlığının bulunduğu en büyük üs. Aynı zamanda uçaksavar füzelerinin de bulunduğu yer. Suriye ise Amerikalı yetkililerin iddiasını reddetti. Bölgedeki hareketlilik Hama cephesine destek için dedi.

''SALDIRI'DA SARİN GAZI KULLANILDI''

İdlib'deki kimyasal saldırı sonrası Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Türkiye'ye ekip göndermiş, ekip numune toplamış ve saldırıdan yaralı kurtulanlarla görüşmüştü. O numuneler dört ayrı laboratuvarda incelendi. İncelemeden çıkan sonucu açıklayan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Başkanı Ahmet Üzümcü, "Saldırıda sarin ya da benzeri bir madde kullanıldı." dedi.(CNN Türk)

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den flaş Suriye iddiası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz