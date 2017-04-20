'nin sağ kolu öldürüldü

Giriş Tarihi: 20.4.2017 07:55 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 07:59
Bağdadi'nin sağ kolu öldürüldü

lideri Ebubekir el 'nin en yakın yardımcısı olduğu ifade edilen Ebu Abdurrahman'ın Irak'ın Musul kentinde öldürüldüğü bildirildi.

Irak Federal Polis Teşkilatı Başkanı Raid Şakir Cevdet, yerel basına yaptığı açıklamada, Abdurrahman'ın Musul'un batısında, 'nin karargahına düzenlenen saldırı sonucunda öldürüldüğünü söyledi.

Cevdet, operasyonda Ebu Velid el Tunisi'nin bulunduğu bazı mensuplarının da öldürüldüğünün altını çizdi.

Daha önce Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'In askeri liderlerinden Ebu Hacir el-Rusi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı. Militanın hangi ülkenin vatandaşı olduğu bilinmese de Iraklı kaynaklar, "Lakabına bakılırsa Rusya doğumlu" demişti. (Sputnik)

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Bağdadi'nin sağ kolu öldürüldü
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