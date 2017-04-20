Bağdadi'nin sağ kolu öldürüldü

Irak Federal Polis Teşkilatı Başkanı Raid Şakir Cevdet, yerel basına yaptığı açıklamada, Abdurrahman'ın Musul'un batısında, Bağdadi'nin karargahına düzenlenen saldırı sonucunda öldürüldüğünü söyledi.





Cevdet, operasyonda Ebu Velid el Tunisi'nin bulunduğu bazı DEAŞ mensuplarının da öldürüldüğünün altını çizdi.

Daha önce Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'In askeri liderlerinden Ebu Hacir el-Rusi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı. Militanın hangi ülkenin vatandaşı olduğu bilinmese de Iraklı kaynaklar, "Lakabına bakılırsa Rusya doğumlu" demişti. (Sputnik)