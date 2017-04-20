Diyabeti teşhis eden bileklik

ABD'li bilim insanları tarafından geliştirilen elektronik bileklik, hastanın terini inceleyerek diyabet ve kistik fibrozis hastalıklarını teşhis edebiliyor. Esnek sensör ve mikroişlemcilere sahip hassas bileklik, terleme bezlerini harekete geçiriyor ve terdeki monekül ve iyon farklılıklarını inceleyerek teşhiste bulunuyor. Bileklik, hastanın çok az teri ile analiz yapabiliyor. Aynı zamanda diyabet hastalarının tedaviye verdiği tepkiyi incelemeye de olanak sağlıyor. Bileklik akıllı telefon yardımıyla analiz sonuçlarını paylaşarak tıp merkezleri tarafından tekrar incelenmesine imkân veriyor. Bilekliğin akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri dış salgı bezlerinde görülen genetik bir hastalık olan kistik fibroza karşı ilaç geliştirilmesinde önemli rol oynayabileceği belirtiliyor.