'dan "" açıklaması!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 20.4.2017 19:37 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 19:48
Pentagon'dan Carl Vinson Uçak Gemisi açıklaması!

Savunma Bakanlığı (), Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının (PACOM) Kore Yarımadası açıklarına gönderdiğini açıkladığı Görev Grubu'nun bölgeye gitmediği iddialarına ilişkin, geminin daha önce duyurulduğu üzere Batı Pasifik kıyılarına yönlendirildiğini bildirdi.

Savunma Bakanı Jim Mattis, Suudi Arabistan ziyareti sırasında iddialara tepki göstererek açıklamada bulundu.

Mattis, açıklamasında şunları kaydetti:

"Burada temel mesele, yaptığımız her şeyde açık olmamız. Vinson'un programını değiştireceğimizi duyurduk. Daha önce de kamuya açık bir şekilde ifade ettiğim gibi Vinson, Batı Pasifik'te aşağı yukarı manevra icra ediyordu ve şimdi tam olarak dediklerimizi yapıyoruz yani geminin programını değiştirdik. Singapur'dan ayrıldıktan sonra tek yöne doğru hareket etmesinden ziyade, o bölgedeki aşağı yönlü seyrini kısmen yerine getirecek ama Kore'ye doğru hareket ediyordu."

Donanmanın programları hakkında önceden bilgi verilmediğini hatırlatan Mattis, "Geminin grubunun yönünü değiştirmişken, 'değiştirmedik' gibi bir kelime oyununa girmeyeceğim." dedi.

Ayrıca, Mattis, "Vinson, Kuzeybatı Pasifik'teki müttefiklerimizin yanında durduğumuzu göstermenin bir parçası olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

PACOM, 8 Nisan'da eğitim amaçlı Avustralya'ya gitmekte olan Görev Grubu'nun programının değiştirildiğini ve uçak gemisi ile beraberindeki donanma unsurlarının Batı Pasifik bölgesine yönlendirildiğini açıklamıştı.

PACOM'un bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da 'nin füze denemeleriyle ilgili alevlenen tartışmalar kapsamında övgüyle dile getirilmişti ancak Amerikan medyasına konuşan bazı ABD'li yetkililer, görev grubunun Kore Yarımadası açıklarına gitmediğini, uçak gemisinin Kore açıklarına 4 bin mil mesafede bulunan Endonezya'daki adada demirlediğini iddia etmişti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pentagon'dan "Carl Vinson Uçak Gemisi" açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz