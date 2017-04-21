Paris saldırganı Al-Baljiki kod adlı Fransız

Champs Elysees Bulvarı üzerinde bulunan Türk Turizm ve Tanıtma Ofisi önünde polis otosuna uzun namlulu silahla ateş açan saldırgan, bir polisi sırtından vurup diğerini yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçarken polisle girdiği çatışma sonucu öldürüldü. Olay sırasında bir yabancı kökenli kadının da yaralandığı bildirildi. Saldırganın polis tarafından tanındığı, Seine et Marne bölgesinde 16 yıl önce de polisle çatıştıktan sonra bir süre hapis yatıp serbest bırakıldığı açıklandı.

''39 YAŞINDA BİR FRANSIZ VATANDAŞI''



BFM kanalı polis tarafından ölü ele geçirilen saldırganın 39 yaşında ve Fransa vatandaşı olduğunu, başkent yakınındaki Seine-Saint-Denis kasabasında doğduğu bilgisini verdi. Fransız televizyon kanalı, sabıkalı olduğu belirlenen saldırganın, istihbarat servisinin de takibinde olduğunu kaydetti.

Olayın meydana geldiği cadde üzerinde polisin geniş çaplı bir araştırma yaptığı kaydedildi. Resmi olarak açıklanmasa da bazı haber kaynaklarına göre ikinci bir kişinin olduğu yönündeki söylentiler üzerine polis çevreyi abluka altına aldı. Bölgedeki metro istasyonları geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.

ŞİMDİLİK RESMİ AÇIKLAMA YOK



Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, Champs Elysees Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Molins, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturmanın selameti için şimdilik saldırganın kimliğinin açıklamayacağını bildirdi.