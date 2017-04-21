saldırganı Al-Baljiki kod adlı Fransız

İHA AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 21.4.2017 12:16 Güncelleme Tarihi: 21.4.2017 12:18
Paris saldırganı Al-Baljiki kod adlı Fransız

Fransa'nın başkenti 'te ünlü Champs Elysees Bulvarında polise karşı düzenlenen militanı Fransız vatandaşı Abu Yussuf Al-Baljiki'nin gerçekleştirdiği açıklandı. Saldırıdan iki saat sonra DEAŞ olayı üstlendi ve saldırganı kod ismi ile birlikte açıkladı.

Champs Elysees Bulvarı üzerinde bulunan Türk Turizm ve Tanıtma Ofisi önünde polis otosuna uzun namlulu silahla ateş açan saldırgan, bir polisi sırtından vurup diğerini yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçarken polisle girdiği çatışma sonucu öldürüldü. Olay sırasında bir yabancı kökenli kadının da yaralandığı bildirildi. Saldırganın polis tarafından tanındığı, Seine et Marne bölgesinde 16 yıl önce de polisle çatıştıktan sonra bir süre hapis yatıp serbest bırakıldığı açıklandı.

''39 YAŞINDA BİR FRANSIZ VATANDAŞI''

BFM kanalı polis tarafından ölü ele geçirilen saldırganın 39 yaşında ve Fransa vatandaşı olduğunu, başkent yakınındaki Seine-Saint-Denis kasabasında doğduğu bilgisini verdi. Fransız televizyon kanalı, sabıkalı olduğu belirlenen saldırganın, istihbarat servisinin de takibinde olduğunu kaydetti.

METRO İSTASYONLARI GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI

Olayın meydana geldiği cadde üzerinde polisin geniş çaplı bir araştırma yaptığı kaydedildi. Resmi olarak açıklanmasa da bazı haber kaynaklarına göre ikinci bir kişinin olduğu yönündeki söylentiler üzerine polis çevreyi abluka altına aldı. Bölgedeki metro istasyonları geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.

ŞİMDİLİK RESMİ AÇIKLAMA YOK

Cumhuriyet Savcısı François Molins, Champs Elysees Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Molins, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturmanın selameti için şimdilik saldırganın kimliğinin açıklamayacağını bildirdi.

DEAŞ'IN 5. SALDIRISI

Olayın meydana gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, saldırganın terör bağlantılı olduğunu açıkladı.
Bu arada olağanüstü hal uygulamasını 15 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatan Fransa'da son saldırı ile birlikte 'ın üstlendiği 5. saldırı sonrası Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuyla ilgili olarak ülke genelinde güvenliğin arttırıldığına dikkat çekildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ve François Fillon son kampanya günü olan Cuma günü yapacakları programlarını iptal ettiklerini açıkladılar.
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Paris saldırganı Al-Baljiki kod adlı Fransız
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