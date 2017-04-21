Paris'te Champs-Elysees bulvarındaki silahlı saldırıda, 1 polis ve 1 silahlı saldırgan öldü; 1 polis de yaralandı.

Paris polisinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki silahlı saldırıda bir polis memurunun öldürüldüğü, bir polisin de yaralandığı bildirildi. Champs-Elysees'de polislere ateş eden şahıs, emniyet birimleri tarafından öldürüldü.

Fransız polisi, halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulundu. Olayın terör saldırısı olup olmadığı değerlendiriliyor.

Bölgede helikopter destekli polis operasyonu yürütülüyor.

'TERÖRLE BAĞLANTILI'

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, saldırının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

Hollande, saldırının terörle bağlantılı olduğunu açıkladı.

Paris'te silah sesleri: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

ABD BAŞKANI TRUMP, PARİS'TEKİ SALDIRIYI KINADI

ABD Başkanı Donald Trump, Paris'teki saldırıyı kınayarak, "Güçlü ve tedbirli olmalıyız" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Paris'in Şanzelize Caddesi'nde meydana gelen saldırıyı kınayarak, "Fransa ve halkına başsağlığı diliyorum. Bu korkunç bir şey. Başka bir terör saldırısına benziyor. Güçlü ve tedbirli olmalıyız" ifadelerini kaydetti.



Şanzelize Caddesi'nde meydana gelen saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 1 polis ve 1 sivil de ağır yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından öldürüldü. Polis yetkilileri saldırıya ilişkin detay vermezken, terör saldırısı olduğunu onayladı.



Saldırı sonrası Şanzelize Caddesi ve civardaki metrolar güvenlik önlemleri nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristin boynundan haç çıktı

PARK ETTİKTEN SONRA TARADI

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henri Brandet Paris'te Champs Elysees Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın otomobilini park ettikten sonra polis aracını silahla taradığını bildirdi.

Brandet, saldırı ile ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Sözcü, saldırganın aracını park ettikten sonra otomatik bir silahla caddedeki polis otomobilini tarayarak içindeki polisin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Bu kişinin daha sonra kaçmaya çalışırken de iki polise ateş açarak yaraladığını kaydeden Brandet, diğer polislerin verdiği karşılıkla saldırganın ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Yaralı polislerden birisinin durumun ağır olduğunu kaydeden Brandet, "Polisler, saldırıda özellikle bilinçli olarak hedef alınmıştır." dedi.

Saldırı sonrası Champs Eysees Caddesi trafiğe kapatıldı. Bölgedeki metro istasyonları da yine önlem amacıyla kapatıldı.

BFM televizyon kanalı, saldırganın poliste sabıkası kaydı bulunduğunu belirtirken, terörle mücadele savcısının soruşturma başlattığını duyurdu.

Bu arada Başbakan Bernard Cazeneuve'ün, saldırı ile ilgili son gelişmeleri Cumhurbaşkanı François Hollande'a aktarmak üzere Elysee Sarayı'na geçtiği bildirildi.