Rusya’dan Kuzey Kutbu’na dev üs

ABD ve Avrupa ülkeleriyle son yıllarda Soğuk Savaş dönemine dönen Rusya, Kuzey Kutbu'ndaki yeni askeri üssü ile gövde gösterisi yaptı. Rus Savunma Bakanlığı sitesinden yayımlanan fotoğraflarda Moskova yönetiminin 2014'te yapımına başladığı Alexander Land bölgesindeki üssünün tamamlanmış halini yansıtan görüntüler ilk kez kamuoyuna açıldı. 5 katlı olan ve 14 bin metrekarelik alanı kaplayan üste konuşlandırılan 150 askerin dışarıdan hiçbir destek olmadan 18 ay boyunca eksi 40 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen hayatta kalabileceği kaydedildi. Askerlerin geyikler veya husky cinsi köpeklerin çektiği kızaklar ve kar motorlarıyla yaptıkları tatbikat kareleri de yayımlanan fotoğraflar arasında yer aldı. Nagurskoye Üssü olarak bilinen bölgede ayrıca Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının da bulunduğu ve söz konusu jetlerin nükleer saldırı yapabilecek kapasiteye sahip oldukları belirtildi. Rusya'nın bayrak renklerine boyanmış komplekste aynı zamanda bilardo salonu, sinema, masa tenisi olanakları bulunuyor. Rus Savunma Bakanlığı her ne kadar üsten çok sayıda fotoğraf yayımlasa da tesisin çok gizli bölümlerine dair ne bir fotoğraf paylaşıldı ne de bilgi verildi.Rus resmi makamları askeri üssün amacının Moskova'nın Kuzey Kutbu bölgesindeki güvenlik açığını kapatmak olduğunu duyurdu. Ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üsse yaptığı ziyaretler sırasında çekilen fotoğrafları da sayfalarına taşıyan Batı basını bölgede son zamanlarda 23 trilyon dolar değerinde olan doğalgaz ve petrol yataklarına dikkat çekti. Kuzey Kutbu bölgesinde bulunduğu düşünülen ve iklim değişikliğine bağlı olarak hızla eriyen buzullardan dolayı ortaya çıkacağı öngörülen 412 milyar varillik petrol ve doğalgaz rezervlerinin üzerinde Rusya'nın dışında ABD, Norveç, Danimarka, Kanada ve Çin de hak iddia ediyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın Kore yarımadasına savaş gemisi gönderme kararından sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ile Kuzey Kore sınırında bulunan Vladivostok kentine askeri takviyede bulunma kararı aldığı iddia edildi. Kuzey Kore'ye uzaklığı 17 kilometre olan kentte kaydedilen görüntülerde de askeri mühimmat taşıyan üç tren, zırhlı savaş araçları ve bir askeri helikopter görüldü. Ayrıca bölgeye askeri birliklerin de gönderildiği ileri sürüldü.