Almanya’daki Türklere Neo-Nazi tehdidi

Almanya
'nın Brühl kentinde Türklerin yaşadığı bölgelere skandal bir mektup bırakıldı. Mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunanlara ülkeyi terk etme çağrısı yapıldı. "Almanya'daki Erdoğan'ı sevenler..." diye başlayan mektupta şu ifadeler kullanıldı: "Biz, Almanya'da Erdoğan destekçilerinin endişeli ve tedirgin olduğunun farkındayız. Kendinizin yanlış anlaşıldığını ve sürekli gerginlik içinde olduğunuzu da biliyoruz. Çocuklarınızın ve kadınlarınızın daha rahat ve özgür yaşayabilmesi için ailelerinizi de alıp bu ülkeyi terk etmenizi istiyoruz."
SEYAHAT PROVOKASYONU
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasındaysa vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "16 Nisan 2017'de Türkiye'de anayasa değişikliği konusunda referandum yapıldı. Referandumun resmi sonuçlarının Nisan ayı sonuna doğru açıklanması beklenmektedir. Gösterilerin olması ve büyük toplantılar yapılması ihtimal dışı değil. Seyahat edeceklere siyasi gösterilerden ve genel olarak büyük kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edilir" denildi.