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Suudi Arabistan'da flaş görevden almalar
Suudi Arabistan'da flaş görevden almalar
Giriş Tarihi: 23.4.2017
00:16
Güncelleme Tarihi: 23.4.2017
01:19
Suudi Arabistan'da, ülkenin Washington Büyükelçisi, İstihbarat Başkan Yardımcısı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve bazı bakanlar görevden alındı.
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