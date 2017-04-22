Suudi Arabistan'da flaş görevden almalar

Giriş Tarihi: 23.4.2017 00:16 Güncelleme Tarihi: 23.4.2017 01:19
Suudi Arabistan'da flaş görevden almalar

Suudi Arabistan'da, ülkenin Washington Büyükelçisi, İstihbarat Başkan Yardımcısı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve bazı bakanlar görevden alındı.

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Suudi Arabistan'da flaş görevden almalar
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